Londra'da Brexit ve Boris Johnson karşıtı yürüyüş

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Dünya

Londra'da binlerce kişi Brexit ve Boris Johnson'a karşı yürüdü

Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.

Tayfun Salcı   | 20.07.2019
Londra'da binlerce kişi Brexit ve Boris Johnson'a karşı yürüdü

London

Londra'da Brexit karşıtı gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da Brexit karşıtı gösteri düzenlendi. Park Lane'de bir araya gelen göstericiler, AB bayrakları ve pankartlar taşıyarak Parlamento Meydanı'na kadar yürüdü. ( Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )

Yerel saatle 12.00'da Hyde Park'nın yanında toplanan binlerce gösterici hem Brexit hem de Johnson karşıtı dövizlerle Parlamento Meydanına yürüyüşe geçti.

Göstericiler Başbakan Theresa May'in, Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage'ın ve iktidar partisinin liderliği için Johnson'a karşı yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da kuklalarını taşıdı.

Parlamento Meydanında benzeri daha önce ABD Başkanı Donald Trump için de yapılan dev Boris Johnson balonu uçuruldu.

Favori Johnson

Yarışın favorisi olarak gösterilen Johnson, May'in kabinesindeki Dışişleri Bakanlığı koltuğunu, Brexit politikasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle geçen yıl istifa ederek bırakmıştı.

Johnson ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim'de AB üyeliğinden çıkarmayı vadediyor. Buna karşın Hunt bu konuda parlamentonun sesine kulak verebileceğinin sinyalini veriyor.

İngiliz parlamentosu son anda çıkardığı bir yasa ile ülkenin 29 Mart'ta AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemişti.

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