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Dünya

Londra'da aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtları karşılıklı eylem düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcıların yaptığı eylem üzerine ırkçılık karşıtları da tepki amacıyla karşı eylem düzenledi.

Zuhal Demirci  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Londra'da aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtları karşılıklı eylem düzenledi Fotoğraf: Thomas Krych/AA

Londra

Başkentteki Piccadilly Circus kavşağında yerel saatle 11.30'da (TSİ 13.30) toplanan ırkçılık karşıtı binlerce kişi, aynı saatlerde Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Whitehall Caddesi'nde aşırı sağcıların düzenlediği eyleme tepki gösterdi.

Piccadilly Circus'tan Whitehall Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen ırkçılık karşıtı eylemciler sık sık faşizme, İslamofobiye ve ayrımcılığa karşı sloganlar attı.

Filistin destekçilerinin de katıldığı eylemde, iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, İşçi Partisi milletvekili Diane Abbott ve Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) Genel Sekreteri Daniel Kebede de yer aldı.

"Biz sizden çok daha fazlayız"

Milletvekili Abbott, Whitehall Caddesi'nde kurulan platformda yaptığı konuşmada, İngiltere'de 2022'de siyahi inşaat işçisi Chris Kaba'yı vuran polis memurunun suçsuz bulunmasına değinerek, "Polisin kendisini yasaların üstünde gördüğü bir toplumda yaşamaya karşı mücadele etmeliyiz." dedi.

Abbott, konuşmasında, aynı caddede eylem düzenleyen aşırı sağcılara da seslenerek, "Biz sizden çok daha fazlayız ve siz bizi geçemeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

"Irkçılık ve İslamofobinin bu toplumda yeri yok"

NEU Genel Sekreteri Kebede de aşırı sağcı eylem çağrısında bulunan Tommy Robinson'ın kişisel çıkarları için ırkçılık ve İslam karşıtlığını kullandığı değerlendirmesinde bulundu.

Kebede, "O, milyon sterlinlik evine sahip olabilmek için ırkçılık ve İslamofobi üzerinde tepinerek korkularına yenik düşürdüğü saf insanları kullanan bir sahtekar." ifadesini kullandı.

Tommy Robinson ve destekçilerine tepki göstermek için karşı eylem düzenlemeye ve birlik içinde hareket etmeye devam edeceklerini söyleyen Kebede, "Irkçılık ve İslamofobinin bu toplumda yeri yok." dedi.

Diğer yandan, aşırı sağcıların eyleminde ise binlerce kişi Whitehall Caddesi'ne toplandı. Dün polisin gözaltın aldığı aşırı sağcı Robinson eyleme katılamadı.

İki grubun karşı karşıya gelmesini engellemek isteyen polis, Whitehall'de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Aşırı sağcı Tommy Robinson, çağrısını yaptığı eylem öncesinde gözaltına alındı

İngiltere'de aşırı sağcı Tommy Robinson adıyla bilinen Stephen Yaxley-Lennon, dün Terörle Mücadele Yasası kapsamında telefonunun Pin kodunu paylaşmadığı için ifadeye çağırılmıştı.

Folkestone kentinde karakola giden Robinson'ın, farklı suçlamalarla pazartesi günü görülecek başka bir duruşmaya katılması gerektiği için gözaltına alınmasına karar verilmişti.

Robinson, gözaltına alınmadan önce bugün başkentte düzenlenen aşırı sağcı eylem için yürüyüş çağrısı yapmıştı.

Ülkedeki aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Ligi'nin eski lideri olan Tommy Robinson, Suriyeli bir sığınmacıya iftira atması nedeniyle İngiltere Yüksek Mahkemesinde yargılanıyordu.

Robinson, sık sık göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırgan sosyal medya paylaşımları yaparken İngiltere'de temmuz sonunda başlayan aşırı sağcı sokak olaylarını desteklemişti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tatilde olduğu sırada başlayan olayların arkasındaki isim olmakla suçlanan Robinson, aylar sonra geçen hafta İngiltere'ye dönmüştü.

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