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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaşı konuk eden Bitexen Antalyaspor, rakibini 3-2 yendi. Maçın ardından Beşiktaş Antrenörü Hari Vukas ve Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu -VTR-
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İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi sürüyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için başlattığı sessiz oturma eylemi 5'inci gününde devam ediyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi sürüyor

İstanbul

Sultanahmet Meydanı'nda 15 gün sürecek eylemde sivil toplum kuruluşuna üye çok sayıda kadın, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi.

Ellerinde, "Gazze'de soykırım var", "Çocuklar katlediliyor" ve "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyan kadınlar, saldırılara tepki gösterdi.

Eyleme katılan Genç Öncüler Hareketi Kadın Kolları Başkanı Merve Mahitapoğlu, AA muhabirine, 5. gününde oturma eylemi nöbetinde olduklarını söyledi.

Mahitapoğlu, "7 Ekim'den itibaren sesleri kesilmiş, seslerini dünyaya duyuramayan Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için geldik. Soykırım devam ettiği sürece de biz Gazze'nin sesi olmaya Filistin'in sesi olmaya ve özgür Filistin için sesimizi duyurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Hilal Aydos ise Filistinli kadınlara desteklerini göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Aydos, evde oturup katliam görüntülerini izlemek istemediklerini anlatarak, "Bulabildiğimiz her yolla sesimizi duyurmak ve bu katliama 'dur' demek istiyoruz. Bu amaçla buradayım arkadaşlarım da burada ve herkesin burada olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan mimar Dilara Karasakız da "Yüreği ve kalbi olan, vicdanı olan herkesi buradaki oturma eylemine davet ediyoruz." dedi.

Sultanahmet Meydanı'ndaki eylemin 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-19.00 arasında yapılması hedefleniyor.

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