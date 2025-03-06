Dolar
36.44
Euro
39.41
Altın
2,905.78
ETH/USDT
2,297.70
BTC/USDT
91,555.00
BIST 100
10,217.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lojistik grubu DHL Almanya'da 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post ) iştiraki DHL, geçen yıl karındaki düşüşün ardından tasarruf etmek için Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Bahattin Gönültaş  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Lojistik grubu DHL Almanya'da 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Berlin

DHL Group’tan geçen yıla ait finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, şirketin 2024'te ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 2023'e göre yüzde 7,2 azalarak 5,9 milyar avroya geriledi.

Almanya'daki Posta&Parsel bölümünün faaliyet karı ise mektup postası hacminin tekrar düşmesi nedeniyle yüzde 5,6 düşüşle 821 milyon avro düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada, şirketin 2027’ye kadar 1 milyar avrodan fazla tasarruf etme stratejisinin bir parçası olarak Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı da aktarıldı.

Şirket açıklamasında, “Fit for Growth (büyümeye uygunluk)” ile Grup, maliyet tabanını yapısal olarak 1 milyar avrodan fazla iyileştirmeyi hedeflemektedir. Grup genelindeki program, tüm iş birimlerinde çeşitli önlemleri içeriyor ve tam etkisini 2027 mali yılında gösterecek. Almanya'da Posta ve Paket bölümünde, “Fit for Growth” kapsamında 2025 yılında yaklaşık 8 bin pozisyon sosyal sorumluluk bilinciyle azaltılacaktır.” denildi.

Şirketin, Almanya Posta ve Paket bölümünde 190 bin kişi istihdam ediliyor.

DHL, tarife veya ticaret politikalarındaki değişikliklerden kaynaklanan potansiyel etkileri hesaba katmadan bu yıl için ise 6 milyar avronun üzerinde bir faaliyet karı bekliyor.

Şirket açıklamasında, zayıflayan ekonomi ve lojistik müşterilerinin isteksizliğinin daha az mal gönderilmesine yol açtığını bildirildi.

Bunun yanında, kendi lojistik ağını genişletmeye devam eden çevrim içi perakendeci Amazon'un rekabeti de lojistik şirketlerinin gelirinde düşüşe yol açıyor.

Küresel ekonomideki durgunluktan diğer lojistik şirketleri de etkileniyor. DHL’in ABD'li rakibi UPS’de bu yıl için gelir beklentisini düşürerek, 1 milyar dolarlık maliyet azaltma programı başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Göktaş ve Uraloğlu'ndan çocukların dijital güvenliğine ilişkin toplantı
Yozgat'ta 2 gündür haber alınamayan sınıf öğretmenini arama çalışmaları sürüyor
Gastronomi Tesislerinde Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti
PKK/KCK operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında dava

Benzer haberler

Lojistik grubu DHL Almanya'da 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Lojistik grubu DHL Almanya'da 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanya’da araçla kalabalığa dalan zanlının aşırı sağcılarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Tesla'nın Almanya'daki otomobil satışlarındaki "düşüş ivmesi" devam ediyor

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Hamburg'da 10 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi

Hamburg'da 10 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi
Almanya'da CDU/CSU ile SPD borç reformu ve 500 milyar avroluk altyapı fonu üzerinde anlaştı

Almanya'da CDU/CSU ile SPD borç reformu ve 500 milyar avroluk altyapı fonu üzerinde anlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet