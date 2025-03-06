Arap Birliği Zirvesi, iki ay sonra Bağdat’ta düzenlenecek
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Birliği Zirvesi'nin 17 Mayıs'ta Bağdat'ta düzenleneceğini bildirdi.
Bağdat
Irak resmi ajansı INA’da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Hüseyin’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi.
Hüseyin, 17 Mayıs'ta Bağdat’ta düzenlenecek Arap Zirvesi’nde, Arap halkını ilgilendiren en önemli konuların tartışılacağını, zirveye geniş ve üst düzey katılım sağlanacağını dile getirdi.
Arap Birliği Zirvesi, Irak'ta son olarak 29 Mart 2012'te düzenlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.