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Dünya

Arap Birliği Zirvesi, iki ay sonra Bağdat’ta düzenlenecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Birliği Zirvesi'nin 17 Mayıs'ta Bağdat'ta düzenleneceğini bildirdi.

Haydar Karaalp  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Arap Birliği Zirvesi, iki ay sonra Bağdat’ta düzenlenecek

Bağdat

Irak resmi ajansı INA’da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Hüseyin’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi.

Hüseyin, 17 Mayıs'ta Bağdat’ta düzenlenecek Arap Zirvesi’nde, Arap halkını ilgilendiren en önemli konuların tartışılacağını, zirveye geniş ve üst düzey katılım sağlanacağını dile getirdi.

Arap Birliği Zirvesi, Irak'ta son olarak 29 Mart 2012'te düzenlenmişti.

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