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Dünya, Libya

Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 7 ceset çıkarıldı

Libyalı yetkililer, başkent Trablus’un güneyindeki Terhune kentinde tespit edilen toplu mezardan kimliği belirsiz 7 cesedin çıkarıldığını duyurdu.

Ebu Bekir Aşkın   | 23.08.2022
Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 7 ceset çıkarıldı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, saha ekiplerinin Terhune kentinde bir toplu mezardan kimliği belirsiz 7 cesedi çıkardığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumunun cesetler üzerinde çalışacağı ve alınacak numunelerin laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı ifade edildi.

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.

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