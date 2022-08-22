Dolar
18.07
Euro
17.96
Altın
1,736.03
ETH/USDT
1,578.00
BTC/USDT
21,145.00
BIST 100
3,062.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini bildirdi.

Fuat Kabakcı, Ömer Tuğrul Çam   | 22.08.2022
AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

Ankara/Brüksel

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

"Türkiye'nin rolünü vurguladım"

Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye’nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB’nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.

Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye’nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni yapıldı
Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak
İçişleri Bakanı Soylu: İnanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak
Kahramanmaraş'ta muhtarlardan 'Mahir Ünal'a protesto' iddiasına yalanlama

Benzer haberler

AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

Sırbistan ve Kosova liderlerinin Brüksel'deki görüşmesinden sonuç çıkmadı

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

Avrupa, enerji krizinde tedbirler almayı sürdürüyor

Avrupa, enerji krizinde tedbirler almayı sürdürüyor
Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı 40 yılın en düşük seviyesinde

Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı 40 yılın en düşük seviyesinde
AB nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanabilmesi için 'son metin' önerisinde bulundu

AB nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanabilmesi için 'son metin' önerisinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet