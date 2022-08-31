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Dünya

Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 15 ceset çıkarıldı

Libyalı yetkililer, Sirte kentinde tespit edilen 2 toplu mezardan kimliği belirsiz 15 cesedin çıkarıldığını duyurdu.

Ebu Bekir Aşkın   | 31.08.2022
Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 15 ceset çıkarıldı

Trablus

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sirte Bölge Savcılığı’ndan alınan ihbar üzerine İbni Sina Hastanesi'nin bahçesinde kazı çalışmalarının başlatıldığı ve çalışmalar sonucunda iki toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Mezarlardan birinde 7, diğerinde ise 8 kimliği belirsiz cesedin çıkarıldığı ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun cesetlerden kemik örneği alacağı ve alınacak numunelerin laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı kaydedildi.

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.

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