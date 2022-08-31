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Dünya

Sudan'da göstericiler sivil yönetime geçiş için sokaklara indi

Sudan'ın bazı kentlerinde toplanan göstericiler, askeri yönetimi protesto ederek sivil yönetime geçiş çağrısı yaptı.

Ekip   | 31.08.2022
Sudan'da göstericiler sivil yönetime geçiş için sokaklara indi

Hartum

Direniş Komitelerinin çağrısıyla, yüzlerce kişi başkent Hartum başta olmak üzere Bahri, Umdurman ve Medeni şehirlerinde toplandı.

Sivil yönetim çağrısıyla düzenlenen gösterilere karşı tedbir alan güvenlik güçleri ise göstericilerin kritik noktalara ilerleyişini engellemek için bazı yolları kapattı.

Göstericiler, yaktıkları araç lastikleri ve kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatarak askeri yönetim aleyhinde sloganlar attı, güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylarda ölen ya da yaralananlara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimlerin getirildiği ülkede askeri yönetim, aylardır henüz bir başbakan belirleyemedi.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protestoları sürüyor.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, darbe iddialarını reddederken, iktidarı 2023’te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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