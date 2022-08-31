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Dünya

Lübnan'da telekomünikasyon çalışanlarının grevi internet kesintilerine yol açtı

Lübnan'da devlete ait internet şirketi çalışanlarının greve gitmesinin ardından ülke genelinde ciddi internet kesintileri meydana geldi.

İdiris Okuduci   | 31.08.2022
Lübnan'da telekomünikasyon çalışanlarının grevi internet kesintilerine yol açtı

Beyrut

Lübnan Telekomünikasyon Bakanlığına bağlı "Ogero" şirketi çalışanı binlerce kişi, 29 Ağustos'ta çalışma şartlarının iyileştirilmemesi ve maaşlarında değişiklik yapılmaması halinde süresiz greve gidecekleri uyarısında bulunmuştu.

İnternet şirketi çalışanları, ileri sürdükleri şartların yerine getirilmemesi ve taleplerinin karşılanmaması üzerine bugün iş bıraktı.

Yerel medyaya göre ülke genelinde başta başkent Beyrut olmak üzere güney ve kuzey bölgelerde kablolu ağ bağlantısına sahip birçok abonenin internete erişimi sağlanamadı.

Telekomünikasyon Bakanlığı çalışanları da internet fiyatlarına yapılan zamma rağmen maaşlarında herhangi bir değişikliğin olmamasına tepki gösteriyor.

Lübnan hükümeti, ülkede 3 yıldır devam eden ekonomik kriz nedeniyle vergideki gelirlerin artırılması için 1 Temmuz itibarıyla internet ve diğer iletişim araçlarına yüzde 250'lik zam yapmıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve memurların süresiz grevleri

Lübnan, 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz, Merkez Bankasındaki döviz rezervlerinin erimesi ve Lübnan lirasının dolar karşısındaki sert düşüşü nedeniyle finansal olarak zor bir süreçten geçiyor.

Daha önce Lübnan'da yeni atanan bir memur 1200 dolar civarında maaş alırken şu anda 100 doların altında bir ücret alabiliyor.

Durumun yaklaşık 2 yıldır böyle devam etmesi ve maaşlarda hiçbir iyileştirmenin yapılmaması nedeniyle memurlar ya hiç işe gitmiyor ya da haftanın sadece birkaç günü mesai yapıyor.

Son olarak Lübnan'daki hakimler kötü çalışma koşulları ve düşük maaş nedeniyle süresiz greve girdiklerini duyurmuştu.

Hakimlerin yanı sıra öğretmenlerin de aynı tepkiyi göstermesi üzerine ülkedeki yeni eğitim ve öğretim yılı gecikmeli olarak 3 Ekim'e ertelenmişti.

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