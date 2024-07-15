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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Polis Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen anma programında konuşuyor. Gaziantep’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor.
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Dünya

Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu mezarda 24 cesede ulaşıldı

Libya'nın batısındaki Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 24 ceset çıkarıldığı bildirildi.

Muhammed Semiz  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu mezarda 24 cesede ulaşıldı

Trablus

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, arama ekiplerinin Sirte kentinin Kambo Mahallesi'nde bir toplu mezar tespit ettiği belirtildi.

Mezardan çıkarılan 24 cesedin kimliğinin belirlenemediği kaydedilen açıklamada, cesetlerden DNA örneği alındığı aktarıldı.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından cesetlerin, Sirte kentindeki Ebu Veyle mezarlığına defnedildiği kaydedildi.

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