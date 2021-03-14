Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'nın güneyindeki Ubari kentine 4 hava saldırısı düzenlendi

Libya'nın güneyindeki Fizan bölgesinde bulunan Ubari kentine insansız hava aracıyla 4 saldırı düzenlendi.

Safiye Karabacak   | 14.03.2021
Libya'nın güneyindeki Ubari kentine 4 hava saldırısı düzenlendi

Ubari

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırılarda şehir merkezine yakın çeşitli noktalar hedef alındı.

Henüz hangi noktaların hedef alındığı belirlenemezken, söz konusu saldırıların yerel saatle 04.00-07.00 arasında gerçekleştiği aktarıldı.

Kent semalarında önceki akşam saatlerinden itibaren uçak seslerinin duyulduğu ve saldırılar gerçekleştirilene kadar devam ettiğine işaret edildi.

Libya makamları olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Daha önce şehre benzer saldırılar gerçekleştirdiği için saldırıların ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) tarafından düzenlenmiş olabileceği kaydedildi. Ancak daha önce AFRICOM'un art arda 4 saldırı gerçekleştirmediğine de işaret edildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 24 Mart 2018'de Libya'nın güneyindeki Ubari kenti yakınlarında AFRICOM tarafından düzenlenen hava saldırısında “iki teröristin” öldürüldüğünü duyurdu.

AFRICOM, 25 Temmuz 2018'de Ubari yakınlarındaki Uveynat beldesinde İHA ile düzenlenen, 11 El Kaide militanının öldürüldüğü saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Libya'nın güneyindeki ikinci en büyük kent olan Ubari'de genellikle Tuaregler yaşıyor. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde olan, ülkenin en büyük petrol sahası Şerara da burada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turizm personelinin aşılanması rekabette Türkiye'yi öne çıkaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar el birliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor
'Baktığım hastalar gibi yoğun bakıma düşeceğimi düşündüm'
Kademeli normalleşme adımları sosyal faaliyetlere ilgiyi artırdı
'Kemiklerimin lime lime doğrandığını hissettim'

Benzer haberler

Libya'nın güneyindeki Ubari kentine 4 hava saldırısı düzenlendi

Libya'nın güneyindeki Ubari kentine 4 hava saldırısı düzenlendi

Libya 5+5 Ortak Askeri Komitesi çatışmalardan kalan mayın ve mühimmatları temizliyor

Libya'daki yeni hükümete ilk resmi devlet binası teslim edildi

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den demokratik Libya devletinin inşası için çalışma vaadi

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den demokratik Libya devletinin inşası için çalışma vaadi
ABD, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti

ABD, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun