Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libyalı taraflar, ateşkesin devam etmesinde mutabık kaldı

Cenevre'de Libya krizine çözüm amacıyla düzenlenen 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının ilk turu sona erdi.

Gülşen Topçu   | 08.02.2020
Libyalı taraflar, ateşkesin devam etmesinde mutabık kaldı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libyalı tarafların, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin devam etmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu sona erdi.

UNSMIL tarafından toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, tarafların, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin devam etmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Taraflar ayrıca, ülkenin egemenliğinin ve bütünlüğünün korunmasına her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğu, ülkeyle ilgili alınacak kararların dış güçlerin eline bırakılmaması, paralı askerlerin Libya topraklarından çıkarılması, terör gruplarıyla savaşa devam edilmesi ve iç göçmenlerin evlerine dönmesi konusunda da mutabık kaldı. Açıklamaya göre, UNSMIL, Libyalı taraflara Cenevre'ye gelmelerinden ve söz konusu toplantıya iştirak etmelerinden ötürü teşekkür etti.

UNSMIL, tarafların müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaşması üzerine bir sonraki toplantının 18 Şubat'ta yapılması teklifinde bulundu.

Libya üzerine 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Libyalı taraflar, ateşkesin devam etmesinde mutabık kaldı

Libyalı taraflar, ateşkesin devam etmesinde mutabık kaldı

BM'den İdlibli sivillere 30 milyon dolarlık yardım

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde 'İdlib' uyarısı

BM'den İdlib'de gerginliğin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

BM'den İdlib'de gerginliğin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

Ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakereler 26 Şubat'ta başlayacak

Ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakereler 26 Şubat'ta başlayacak
BM Genel Sekreteri Guterres: Trump'ın sözde barış planına karşı uluslararası hukukun koruyucularıyız

BM Genel Sekreteri Guterres: Trump'ın sözde barış planına karşı uluslararası hukukun koruyucularıyız