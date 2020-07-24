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Dünya, Libya

Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri yeniden başlıyor.

Hamdi Yıldız   | 24.07.2020
Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor

Trablus

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar gününden itibaren yeniden başlıyor.

Başkent Trablus'taki Mitika Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, devlete bağlı Afriqiyah Havayolları ve özel havayolu şirketi Libyan Wings'in gelecek pazardan itibaren Türkiye'ye uçak seferlerine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Afriqiyah Havayolları'ndan alınan bilgiye göre Libyalıların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin veren Başkanlık Konseyi kararı gereği, yalnızca gidiş olarak haftada 4 sefer yapılacağı kaydedildi.

Libyan Wings Havayolları'nın ise Uluslararası Havalimanı Misrata'dan haftada 3 sefer gerçekleştireceği aktarıldı.

Libya Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.


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