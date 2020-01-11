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Dünya

Libya'daki UMH: Önümüzdeki günler Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin, darbeci General Halife Hafter milislerinden 20 kişinin hava operasyonuyla öldürüldüğünü açıkladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 11.01.2020
Libya'daki UMH: Önümüzdeki günler Hafter güçlerine cehennem olacak

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter milisleri ve destekçilerine atıfta bulunarak yaptığı basın açıklamasında, "Önümüzdeki günler Hafter güçlerine cehennem olacak." dedi.

Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde Hafter milislerine ait üç noktayı hedef aldıklarını belirten Kanunu, Hafter güçleri destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlılarla başkentin güneyindeki El-Hallatat eksenine sızmaya çalıştığını ifade etti.

Sızma girişiminin UMH güçleri tarafından püskürtüldüğünü vurgulayan Kanunu, BAE'ye ait 2 zırhlı aracın imha edildiğini bununla beraber en az 20 milisin de öldürüldüğünü dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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