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Dünya

Libya'daki UMH güçleri Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, darbeci Hafter'e bağlı milislerden 25'ini esir aldı.

Said İbicioğlu   | 01.01.2020
Libya'daki UMH güçleri Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı

Trablus

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerden 25'ini esir aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, UMH birliklerinin, başkent Trablus'un bazı mahallelerine sızmaya çalışan Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldığı belirtildi.

Esirler arasında Hafter için savaşan paralı askerlerin de olduğunun aktarıldığı açıklamada, söz konusu kişilerin silahları ve teçhizatlarıyla ele geçirildiği kaydedildi.

3 sivil yaşamını yitirdi

Ayırca, Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki es-Sevani bölgesinde bir iş yerini bombalaması sonucu, 3 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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