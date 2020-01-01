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Dünya

Papa Franciscus'tan elini bırakmayan kadına sert tepki

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

Nuri Aydın   | 01.01.2020
Papa Franciscus'tan elini bırakmayan kadına sert tepki

Ankara

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

CNN'nin haberine göre, Papa, yılbaşı etkinlikleri kapsamında St. Peter's Meydanı'nda toplanan insanları selamladı, bazılarıyla tokalaştı.

Papa Franciscus, selamlamanın ardından yoluna devam etmek isterken bir kadının, elini tutarak kendisine çekmesi ve bırakmaması üzerine diğer eliyle kadının eline vurdu.

Görüntülerde, Papa'dan gördüğü sert tepki üzerine, kadının neye uğradığına şaşırdığı görülüyor.


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