Euro
6.67
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,517.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de Fetih Hareketinin 55. kuruluş yıl dönümü kutlamaları düzenleniyor.
logo
Dünya

Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin, köyün dışında bombalı araç patlatmaları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 01.01.2020
Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesi Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. 

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak

Benzer haberler

Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Milli Savunma Bakanı Akar: Faaliyetlerimizde bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık

Suriye'de 2019'da 3 bin 364 sivil öldürüldü

Tel Abyad'daki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Tel Abyad'daki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu
İdlib'deki cami bombardımandan kaçanların 'sığınağı' oldu

İdlib'deki cami bombardımandan kaçanların 'sığınağı' oldu

MSB: Silopi ve Kızıltepe'de 5 terörist teslim oldu

MSB: Silopi ve Kızıltepe'de 5 terörist teslim oldu