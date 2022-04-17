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Dünya

Libya'daki Fil Petrol Sahası'nda üretim bir kez daha durdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıkladı.

Halime Afra Aksoy, Ebu Bekir Aşkın   | 17.04.2022
Libya'daki Fil Petrol Sahası'nda üretim bir kez daha durdu

Trablus

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün silahlı bir grubun petrol sahasına girerek, çalışanların üretime devam etmesini engellediği belirtildi. Kurum, ham petrol üretiminin durdurulmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar mücbir sebep ilan edildiğini kaydetti.

Petrol kurumu, geçen senelerdeki keyfi kapatmalar nedeniyle hasar görmüş durumdaki altyapıyı korumak için sağduyulu şekilde hareket edilmesi, petrol sektörünün çatışmalardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

NOC, daha önce de Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığını açıklamıştı.

Libya'nın güneybatısındaki Merzuk Havzası'ndaki en büyük saha olan Fil'de günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığından Fil Petrol Sahası'nda üretime devam etme çağrısı

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda üretimin durmasının, Libyalıların ekonomik durumunu olumsuz etkileyeceğini ve üretimin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlık resmi sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Fil Petrol Sahası'nda üretimin durmasıyla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, El-Fil Petrol Sahası'nda üretimin durmasının Libya’nın ulusal petrol pazarındaki yerinin sarsılmasına neden olacağı ve ülkedeki ekonomik iyileşmeye zarar verebileceği belirtildi.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen keyfi kapatmalar nedeniyle hasar görmüş durumdaki petrol üretim altyapısının bu sürecin ardından daha da kötüleşebileceği vurgulanan açıklamada, "Petrol üretimini durdurmanın maliyeti ağır olacaktır. Libya’daki bütün siyasi tarafları ulusal çıkarları korumaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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