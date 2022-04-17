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Dünya

Kamboçyalı bazı yoksul aileler "tekne evlerde" yaşıyor

Kamboçya'nın Batdambang şehrinde evleri bulunmayan bazı yoksul aileler, nehirdeki "tekne evlerde" yaşıyor.

Özgür Alantor   | 17.04.2022
Kamboçyalı bazı yoksul aileler "tekne evlerde" yaşıyor

Batdambang

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev yapamayan bazı aileler, Batdambang şehrinin ortasından geçen Sangkae Nehri'nde bulunan 10 civarında teknenin üzerini ve yanlarını eski saclar, tahta ve bezlerle kapatarak eve dönüştürdü. Tekneleri iplerle bağlayarak karaya sabitleyen aileler, tavukları için de kayıklardan kümes yaptı.

Su seviyesinin düşük olduğu dönemde "tekne evleri" nehrin tabanına oturan aileler, nehrin yağmurlarla debisinin arttığı dönemlerde ise zor anlar yaşayabiliyor.

Ailesiyle tekne evlerde yaşayanlardan İsa Sol, AA muhabirine, 10 yıldır hayatının teknelerde geçtiğini söyledi.

Yaz döneminde hayatlarının daha kolay olduğunu belirten Sol, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde kışa göre nispeten rahat olmakla yine de çok zorluk içinde yaşıyoruz. Kışın muson yağmurları döneminde su çok yükseliyor ve çok hızlı akıyor. O zaman hayat çok zor oluyor. Balık tutup satabilirsek evimize pirinç alıyoruz, yemeğimizi alıyoruz. Tutamazsak yatağa aç giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Maly Lorng da büyük yokluk ve yoksulluk içinde yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada yaşamak gerçekten çok zor. Bazı geceler yatağa aç giriyoruz. Evimiz yok, ev alacak paramız yok, doğru düzgün yaşayabilecek bir paramız da yok. Camiye yakın olduğumuz için zaman zaman buraya gelen insanlar da bize yardım ediyor. Tek geçim kaynağımız nehirden tuttuğumuz balık. Balık tutarsak camiye gelenlere satıyoruz. Eğer satabilirsek o akşam rızkımız oluyor, satamazsak geceyi çok zor geçiriyoruz. Buradaki tüm aileler bizim gibi bu yokluğun içinde yaşıyor."

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