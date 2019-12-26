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Dünya

Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentini bombaladı: 2 ölü

Libya'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, ülkenin batısında yer alan Zaviye kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Halime Afra Aksoy   | 26.12.2019
Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentini bombaladı: 2 ölü Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Libya

Libya'da, Zaviye Eğitim Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerine ait uçakların, Zaviye kentini rastgele hedef aldığı belirtildi. 

Açıklamada saldırı sonucu, 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 8'inin yaralandığı, yaralıların durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, darbeci Hafter güçlerinin Zaviye kentinde bir eczane ile dükkanları hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, saldırıda yaralanan ve yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların olduğu kaydedildi.

Zaviye, darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık Trablus'u korumak için seferberlik ilan edilen kentler arasında yer alıyor.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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