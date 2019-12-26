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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milislerle esnaf çatıştı: 11 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de milis güçler ile esnaf arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Alaattin Doğru   | 26.12.2019
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milislerle esnaf çatıştı: 11 ölü

Dakar

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de milis güçler ile esnaf arasında çıkan çatışmada 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu PK5 mahallesinde milis güçler ile mahalle esnafı arasında vergi ödemeleri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı çatışmada 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, iş yerleri ateşe verildi.

Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Ülkede 2012'de başlayan iç çatışmalardan bu yana imzalanan barış anlaşmalarına rağmen Bangui dahil birçok kentte güvenlik tam olarak sağlanamadı.

OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile 14 silahlı grup arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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