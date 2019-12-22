Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerine saldırı başlattı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde, darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı şiddetli bir saldırı başlattı.

Safiye Karabacak   | 22.12.2019
Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerine saldırı başlattı

Trablus

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin cephesinde, Hafter'e bağlı güçlerin konuşlandığı bölgelere şiddetli bir saldırı başlattıklarını ve bazı önemli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtti.

Meci, UMH güçlerinin Salahaddin bölgesinde önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerine saldırı başlattı

Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerine saldırı başlattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Libya'daki sözde yönetimle görüştü

Bakan Akar: Barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olacağız

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele dair gelişmeler yakından takip ediliyor

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele dair gelişmeler yakından takip ediliyor
Libya'da Zintan güçleri Türkiye ile yapılan anlaşmaya destek veriyor

Libya'da Zintan güçleri Türkiye ile yapılan anlaşmaya destek veriyor
Libya'daki UMH'den ABD'ye Hafter'in saldırılarına karşı 'açık tavır alma' çağrısı

Libya'daki UMH'den ABD'ye Hafter'in saldırılarına karşı 'açık tavır alma' çağrısı