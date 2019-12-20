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Dünya

Libya'da UMH güçleri Terhune kentindeki Hafter mevzilerini vurdu

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentinde darbeci Hafter'e ait mevzilere saldırı düzenledi.

Sümeyye Özer   | 20.12.2019
Libya'da UMH güçleri Terhune kentindeki Hafter mevzilerini vurdu

Libya

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'deki Sidi es-Sayd bölgesinde konuşlu darbeci General Halife Hafter birliklerini hedef aldıklarını belirtti.

Hafter güçlerini destekleyen savaş uçaklarının da Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesine saldırdığını aktaran Mecei, saldırıda can kaybı olmadığını dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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