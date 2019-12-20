Irak'ta Şii dini merci Sistani'den erken seçim çağrısı
Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ülkenin içinde bulunduğu krizden kurtulması için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
Bağdat
Kerbela'daki temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, Sistani'nin "siyasi mesajı"nı cuma hutbesi sonrası okudu.
- Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekiliyor mu?
- Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu
- Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu
- Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi istifaya götüren süreç
- Irak'ta Sünniler ilk defa hükümet karşıtı gösterilere destek verdi
- Iraklı protestocular İran'ı neden hedef alıyor?
- Irak'ta kentlerin güvenliği için valilerin başkanlığında 'kriz masası' kuruldu
- Irak'ta hükümet de göstericiler de direniyor
- 5 soruda Irak’ta neler oluyor
Göstericilere yönelik kaçırma ve öldürme eylemlerine dikkati çeken Sistani, Irak'taki durumun zor ve endişe verici olduğunu ifade etti.
Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası sonrası hükümetin hala kurulamamasını da eleştiren Sistani mesajında, "Halihazırdaki krizden kurtulmak, ülkenin kaos ve iç savaşa sürüklenmesini önlemek için, insaflı bir seçim yasası ve bağımsız seçim komiserliği ile erken seçime gidilmeli." ifadelerini kullandı.
Necef'te ikamet eden Şii dini merci Sistani, kurulması beklenen hükümetin yolsuzlukla mücadele etmesi ve devlet egemenliğini koruması için "ciddiyet" taşıması gerektiğini belirtti.
Şii dini merci ayrıca kurulacak hükümetten ülkeyi, silahtan ve dış müdahalelerden uzak bir şekilde, erken seçime götürmek için çalışmasını istedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.