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Dünya

Libya'da Trablus'a karşı isyan cephesinde bölünme işaretleri

Darbeci Halife Hafter'e bağlı milisleri destekleyen birliğin komutanı Eşref el-Meyyar, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e bağlılığını duyurdu.

Leila Thabti,Hamdi Yıldız   | 02.05.2020
Libya'da Trablus'a karşı isyan cephesinde bölünme işaretleri

Libyan

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı darbe girişiminde bulunan Halife Hafter ve destekçileri cephesi, bölünme işaretleri veriyor.

Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisleri destekleyen birliğin komutanı Eşref el-Meyyar, sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e bağlılığını duyurdu.

Ülke yönetiminin Temsilciler Meclisi olduğunu bunun da Akile Salih ile temsil edildiğini dile getiren Meyyar, Hafter'in yanında olmadıklarının sinyalini verdi.

"Akile Salih'e herhangi bir şekilde karşı çıkmak caiz değildir" diyen Meyyar, Salih'e karşı çıkmanın ihanet olduğunu belirtti.

Libya'da selefi medhali şeyhlerinden Rebi el-Medhali adıyla kurulan Medhali Tevhid Birliği Komutanı Meyyar, kendisine bağlı silahlı milislerini uzun süredir Hafter'in saflarında savaştırıyordu.

Hafter'in kendisini ülkeyi yönetmeye yetkili kişi olarak ilan etmesi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i saf dışı etme hamlesi olarak değerlendirildi.

Meyyar ve bağlı olduğu selefi gücü tarafından bağlılığın Hafter'e değil de Salih'e olduğunun duyurulması isyancılar arasında bölünme işareti olarak yorumlandı.

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