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Dünya

Kanada'da ezan ilk kez hoparlörden okundu

Kanada'daki cami ve mescitlerde ilk kez ramazan ayında bazı vakit ezanlarının hoparlörden okunmasına izni verildi.

eyit Aydoğan   | 02.05.2020
Kanada'da ezan ilk kez hoparlörden okundu

Toronto

Kanada'daki cami ve mescitlerde ilk kez ramazan ayında bazı vakit ezanlarının hoparlörden okunmasına izni verildi.

Ramazan başından itibaren Müslüman toplumdan gelen talepleri değerlendiren Toronto, Edmonton, Ottawa ve Hamilton gibi şehirlerin belediyeleri, öğle, ikindi ve akşam ezanlarının, ramazan boyunca hoparlörden okunmasına izin verdi.

Hamilton'daki Mountain Camisi imam hatibi Seyid Tora, dışarı okunan ezan sonrası kısıtlı bir cemaatle kılınan Cuma namazının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İmam Tora, "Bu, Kanada'daki Müslüman toplumu için tarihi bir an. Ezan, insanları ibadete çağıran ilahi bir davet. Bu daveti herkesin duyması çok önemli. İlk kez komşularımızın duyacağı şekilde ezan okunuyor. Bizim camimizin dışında şehir merkezindeki başka bir camide daha okunması için izin alındı. Ezanın şimdilik ramazan ayı boyunca okunması izni var ancak Ramazan ayından sonra da devam etmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. 

Tora, başka şehirlerdeki cami görevlilerinin de belediyelere başvurmaları halinde aynı izni alabileceklerini ifade etti.

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