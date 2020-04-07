Euro
7.30
Dolar
6.76
BIST 100
92,071.13
Altın
1,663.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin güneybatısında su kuyularının bulunduğu Eş-Şuveyrif bölgesine baskın düzenlemesinin ardından başkent Trablus'a su verilemediğini açıkladı.

Halime Afra Aksoy,Aydoğan Kalabalık   | 07.04.2020
Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), silahlı bir grubun, ülkenin güneybatısında su kuyularının bulunduğu Eş-Şuveyrif bölgesine baskın düzenlemesinin ardından başkent Trablus'a su verilemediğini açıkladı.

Hükümete bağlı Yapay Nehir Projesi Otoritesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun, su kuyularının bulunduğu Şuveyrif sahasına baskın düzenleyerek buradaki işçileri, tüm vanaları kapatmaya ve kuyuların çalışmasını durdurmaya zorladığı belirtildi.

Silahlı grubun, talepleri karşılanana kadar Trablus'a giden su kanallarını kapalı tutacağı kaydedilen açıklamada, vanaların kapatılmasının ardından Trablus, Beni Velid, Terhune kentleri ve bunlara komşu bölgeler ile batıda yer alan bazı dağlık bölgelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Silahlı grubun kime bağlı olduğu ve taleplerine ilişkin bilgi verilmedi.

UMH'ya bağlı Öfke Volkanı Operasyonu ise yaptığı açıklamada, su kuyularının olduğu bölgeye baskın düzenleyen ve vanaları kapatan silahlı grubun ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin talimatlarını yerine getirdiğini aktardı.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada BM ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemiş ancak Hafter milisleri, saldırılarına devam etmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump ve Pence düzenli aralıklarla Kovid-19 testi yaptıracak
BM Güvenlik Konseyi ilk kez Kovid-19'u görüşecek
Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: Kovid-19 salgınında kontrolü sağladık
İçişleri Bakanı Soylu: Koronayla ilgileniyoruz diye devletin diğer meselelerinin hiçbir noktasını atlamayız
Sağlık Bakanı Koca: İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz

Benzer haberler

Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi

Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi

GÖRÜŞ - Rusya’nın Libya politikası

Eski Libya Başbakanı Cibril Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Hafter güçleri ateşkesi 180 kez bozdu

Hafter güçleri ateşkesi 180 kez bozdu
Libya'da, UMH tarafından başlatılan 'Barış Fırtınası' operasyonu devam ediyor

Libya'da, UMH tarafından başlatılan 'Barış Fırtınası' operasyonu devam ediyor
Libya'nın Sirte kentine düzenlenen hava saldırısında 20 Hafter milisi öldürüldü

Libya'nın Sirte kentine düzenlenen hava saldırısında 20 Hafter milisi öldürüldü