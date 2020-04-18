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Dünya, Libya

Libya'da hükümet güçleri Terhune kentini geri almak için operasyon başlattı

Libya'daki hükümet güçleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentini geri almak için ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı operasyon başlattı.

Velid Abdullah,Enes Canlı   | 18.04.2020
Libya'da hükümet güçleri Terhune kentini geri almak için operasyon başlattı

Trablus

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, başkent Trablus'un 65 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini geri almak için Hafter milislerine karşı operasyon başlattığı bildirildi.

UMH'ye bağlı isminin gizli kalmasını isteyen askeri bir kaynak, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında merkez olarak kullandıkları Terhune kentine birden fazla cepheden operasyon başlattıklarını duyurdu.

Hükümet güçlerinin, Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu.

UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş fakat dakikalar içinde Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirmişti.

Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, başkent Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti

UMH askeri birlikleri 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometre karelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

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