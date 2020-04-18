Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen uluslararası çocuk şenliğine katılamayan Çinli çocuklar, video mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ali Korkmaz   | 18.04.2020
Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı

İzmir

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen uluslararası çocuk şenliğine katılamayan Çinli çocuklar, video mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gaziemir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede düzenlenmesi planlanan 23. Uluslararası Çocuk Şenliği'nin iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye gelemeyen Çin'in Shuangliu eyaletinde yer alan Chengdu kentindeki Dongsheng İlkokulu öğrencileri Gaziemir'e videolu bir mesaj gönderdi.

Mini bir gösterinin de yer aldığı videoda öğrenciler, görüntünün sonunda şu görüşleri paylaştı:

"Virüs bizi karantina altına aldı ancak bu durum dostluğumuzu engelleyemez. Her zaman birbirimizi destekleyeceğiz ve birlikte çalışacağız. Gelecek bahar çiçekler açtığında çocuk şenliği festivalinize katılmak ve kutlamak için dört gözle bekliyor olacağız. Mutlu çocuk bayramları, mutlu Türkiye, mutlu İzmir."

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın salgının ardından kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi
LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bini geçti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü
Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19'dan 565 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19'dan 565 kişi daha hayatını kaybetti

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bini geçti

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü
Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı

Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı
Salgına karşı dünya yetimleri dualarıyla Türkiye'nin yanında

Salgına karşı dünya yetimleri dualarıyla Türkiye'nin yanında