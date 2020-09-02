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Dünya, Libya

Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu

Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı milislerden kurtardığı Terhune şehrinde bir toplu mezar daha ortaya çıkarıldı.

Mücahit Aydemir   | 02.09.2020
Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu basın sorumlusu Abdulaziz el-Caferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma bağlı ekiplerin, 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'de bir toplu mezara daha ulaştığını kaydetti. 

Caferi, "Mezardaki toplam ceset sayısı henüz belirlenmedi. Ekipler şu ana kadar 2 cesede ulaştı." dedi.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.


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