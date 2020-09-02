Euro
8.75
Dolar
7.39
BIST 100
1,080.69
Altın
1,943.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılıyor
logo
Dünya

Hindistan, aralarında PUBG’nin de bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.09.2020
Hindistan, aralarında PUBG’nin de bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

NDTV kanalındaki habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan’ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.

Hindistan’da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

Hindistan ile Çin arasında gerginlik

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise, aynı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” söylemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 bin 961'e yükseldi
Madrid'de binlerce öğretmen ve okul çalışanı Kovid-19 testi için uzun kuyruklar oluşturdu
Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının ABD'de üçüncü aşama klinik denemeleri başladı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 917 bini geçti

Benzer haberler

Hindistan, aralarında PUBG’nin de bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan, aralarında PUBG’nin de bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı

Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de 10, Hong Kong'da 9, Güney Kore’de 235 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji öldü

Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji öldü
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Çin ve Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Çin ve Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor
Hindistan'da şiddetli yağışlar 20 can aldı

Hindistan'da şiddetli yağışlar 20 can aldı