Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açıldığını söyledi.

Mehmet Nuri Uçar   | 20.06.2021
Libya'da Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı

Trablus

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Libya halkının acılarından bir sayfayı daha kapatacağız. İnşa, istikrar ve birlik yolunda yeni bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahil yolunun açılmasıyla sonuçlanan tüm samimi çabalar için teşekkür eden Dibeybe, ülkenin kalkınması ve refahı için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah da AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğu ile batıyı birbirine bağlayan Misrata-Sirte yolunun (Sahil yolu) açıldığını belirterek, "Bu adım, Hafter'e sahadaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri geri çekmesi için bir mühlet vermektir." dedi.

Ülkede doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan Misrata-Sirte sahil yolu önemli bir ticaret yolu olarak biliniyor.

Sahil yolu, Halife Hafter milislerinin 2019'da başkent Trablus'a düzenlediği saldırılardan bu yana trafiğe kapalıydı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'a karşı 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı
Ankara Şehir Hastanesi'nde acil servise başvuran Kovid-19 hasta sayısı son bir ayda yüzde 60 azaldı
Hint yetkiliden ülkenin üçüncü Kovid-19 dalgasından beklenenden daha erken etkilenebileceği uyarısı
İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

Benzer haberler

Libya'da Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı

Libya'da Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı

Libya'da Başkanlık Konseyi, ülkede onayı dışındaki tüm askeri hareketliliği yasakladı

Darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler, Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz

Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz
Libya'da genel seçimler yaklaşırken anayasa referandumu ve seçim kanunu tartışmaları sürüyor

Libya'da genel seçimler yaklaşırken anayasa referandumu ve seçim kanunu tartışmaları sürüyor
Türkiye'nin Libya'ya ihracat artışı yüzde 67'ye ulaştı

Türkiye'nin Libya'ya ihracat artışı yüzde 67'ye ulaştı