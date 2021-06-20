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Dünya

Pakistan: Barış girişimlerine Hindistan'dan karşılık verilmiyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Başbakan İmran Han’ın Hindistan ile barış girişimlerine Yeni Delhi’nin karşılık vermediğini söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 20.06.2021
Pakistan: Barış girişimlerine Hindistan'dan karşılık verilmiyor

İslamabad

Afganistan'ın "Tolo News” kanalına açıklamalarda bulunan Kureyşi, Hindistan’ın Afganistan’daki varlığının olması gerekenden daha büyük olduğuna dikkati çekerek Yeni Delhi’nin bu ülkedeki varlığını Pakistan’da yıkıcı faaliyetler için kullandığını belirtti.

Kureyşi, Hindistan’ın Afganistan’da 4 resmi temsilciliği bulunduğunu dile getirerek resmi olmayanların ise daha fazla olduğunu ima etti.

Pakistan Başbakanı Han’ın Hindistan ile barış girişimlerine Yeni Delhi’nin karşılık vermediğini vurgulayan Kureyşi, Hindistan’ın ortamı bozucu adımlar attığını ve önlemler aldığını kaydetti.

Hindistan'a "yasa dışı" yeni adımlardan kaçınması çağrısı

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da yasa dışı ve tek taraflı olarak uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden adımlarının ardından Cammu Keşmir ile ilgili herhangi yeni bir yasa dışı adım atmasından kaçınması gerektiği belirtildi.

Pakistan’ın açıklaması, Hint yönetiminin Cammu Keşmirli 14 siyasetçiyi Başbakan Narendra Modi ile 24 Haziran’da toplantıya davet etmesinin ardından geldi.

Söz konusu toplantıda Cammu Keşmir'de aralıkta veya gelecek sene martta yapılması planlanan meclis seçimleri ile alakalı yol haritasının görüşülmesi planlanıyor.

Söz konusu toplantı, Hindistan'ın 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti iki birlik toprağına bölmesine ilişkin kararının ardından Başbakan Modi'nin bölgedeki siyasetçilerle doğrudan ilk teması olacak. Toplantıya Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah da katılacak.

Davet edilen siyasetçiler arasında Cammu Keşmir'de daha önce başbakanlık yapan Faruk Abdullah, Ömer Abdullah, Gulam Nabi Azad ve Mehbuba Müfti de bulunuyor.

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