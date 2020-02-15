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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milisleri kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un doğusundaki Msallata kentinde 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Gülşen Topçu   | 15.02.2020
Libya'da Hafter milisleri kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü

Trablus

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin cuma günü, 2'si Libyalı 1'i yabancı 3 işçiyi işten çıktıkları sırada kaçırıp öldürdüğü ve cesetlerini de Eş-Şeridat bölgesinde yol kenarına attığı ifade edildi.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.


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