Libya'da Hafter milisleri kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü

Trablus
Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin cuma günü, 2'si Libyalı 1'i yabancı 3 işçiyi işten çıktıkları sırada kaçırıp öldürdüğü ve cesetlerini de Eş-Şeridat bölgesinde yol kenarına attığı ifade edildi.
Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
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