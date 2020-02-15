KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı hastane yapılacak

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Dünya

Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yataklı hastane yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 15.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yataklı hastane yapılacak

Lefkoşa

Sağlık Bakanı Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı.

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