Libya'da Hafter destekçilerinin saldırısında 5 çocuk hayatını kaybetti
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısında 5 çocuk hayatını kaybetti.
Trablus
Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesine düzenlenen saldırıda 5 çocuğun öldüğü, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
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Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Halife Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuğun öldüğü duyurulmuştu.
Hafter destekçisi BAE'nin cuma gecesi, Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına düzenlediği hava saldırısında da 9 çocuk ve 1'i hamile iki kadın hayatını kaybetmişti. Böylelikle son 2 günde 14 çocuk ve 2 kadın yaşamını yitirmiş oldu.
UMH'den Hafter destekçilerinin saldırısına kınama
UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, bunun savaş suçu olduğu ifade edildi.
Açıklamada, uluslararası topluma, sivilleri korkutmayı amaçlayan bu tür suç unsuru taşıyan eylemlere karşı sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.