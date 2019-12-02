Euro
6.34
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,459.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İngiltere'nin Leeds kentinde terör örgütü PKK yandaşları bir Türk öğrenciye saldırdı.

Hasan Esen   | 02.12.2019
İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

Londra

İngiltere'nin Leeds'in kentinin merkezinde stant kurup Türkiye karşıtı propaganda yapan PKK destekçileri, kendilerine tepki gösteren Türk öğrenci Eren B'yi hedef aldı. 

Türk öğrenci Eren B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Standa gelenlere Türkiye hakkında yanlış bilgi verildiğini görünce yaklaşıp 'Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok, terör örgütü PKK'yla mücadele ediyoruz' dedim. Bunun üzerine içlerinden biri 'Ben PKK'yım' deyip diğerlerini de çağırdı. Biri beni tutarken, diğeri kafama vurdu. Beş kişilerdi. Bu arada çekip yapmamayım diye telefonumu yere attılar." diye konuştu.

"Her zaman ülkemi dışarıda savunmaya devam edeceğim"

Sokakta gördüğü polislere şikayette bulunduğunu ve daha sonra hastaneye sevk edildiğini anlatan Türk öğrenci, "Buradaki polislere şikayet ettim. Ama bir şey yapacaklarını sanmıyorum. 20-30 yumruk yedim ama her zaman ülkemi dışarıda savunmaya devam edeceğim." dedi.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de devlet olarak Türk öğrenciye destek verdiklerini belirterek, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Sosyal medyada da Türk öğrenciye "PkkYpgTerrorinEngland" (PKK-YPG terörü İngiltere'de) etiketiyle destek verildi.

PKK Avrupa'da terör estiriyor

PKK yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Avrupa'nın değişik kentlerinde gösteriler gerçekleştirmeye başlamıştı.

Gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları Belçika'da iki Türk gencini bıçaklarken, Norveç'te de bir kafede oturan Türkler ile içinde küçük bir bebek ve ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırmıştı.

Fransa'nın Strazburg kentinde yürüyüş yapan PKK yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk vatandaşlarının üzerine sopalarla yürümüştü.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğramıştı.

Ayrıca başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde de Türklerin gittiği camiler ve Türk iş yerleri hedef alınmıştı.

Avrupa ülkeleri, terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla gösteriler düzenlemesine izin veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İngiltere'de terör suçundan tutuklanıp şartlı salıverilen kişi gözaltına alındı

Juncker döneminin ekonomi gündemine ABD damgası

Londra'daki saldırının faili cezasını tamamlamadan serbest bırakılmış

Londra'daki saldırının faili cezasını tamamlamadan serbest bırakılmış
Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı

Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı
Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi

Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi