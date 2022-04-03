Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,483.50
BTC/USDT
46,232.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'da görev yapan Mehmetçikler, Hums kentinde ilk iftarını yaptı.

Aydoğan Kalabalık   | 03.04.2022
Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya Görev Grup Komutanlığı (LGGK) Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezinde görevli Mehmetçikler, Türkiye'den ayrı kaldıkları ilk iftarlarında ramazan ayı mesajı gönderdi.

AA muhabirine konuşan Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yetkin Koçaş, LGGK deniz unsurları olarak Türkiye'den çok uzakta mübarek ramazan ayına kavuşmanın ve ilk iftarı yapmanın tarifsiz mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Aziz Türk milletinin ve kardeş Libya halkının mübarek ramazan ayını kutlayan Albay Koçaş, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarihsel yapısına ve geleneklerine bağlı olarak her şartta ve her koşulda, kendisine tevdi edilen görevleri başarmak için azami gayret göstermiş ve hak ettiği zaferler ile Türk milletini onurlandırmıştır. İşte yine bu ruh ve azimle bizler görevine hazır beklerken, ramazan ayının coşku ve bereketini sevdiklerimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda ramazan ayının ilk iftarını yapmakta olduğumuz Libya'da ülkemi ve milletimi temsil etmenin onur ve heyecanını yaşıyorum." diye konuşan Deniz Piyade Uzman Çavuş Mehmet Hasan Baş, Türk milleti ile dost ve kardeş Libya halkının ramazan ayını kutladığını söyledi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Lale ise başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere tüm Türk milleti ile dost ve kardeş Libya halkının ramazan ayını kutladığını ifade etti.

Lale şunları kaydetti:

"Dostlukların sevgiyle beslendiği, gönüllerin sevgiyle dolup taştığı mübarek ramazan ayına girmenin heyecanı, bu yıl ülkemizden ve sevdiklerimizden ayrı olmanın duygularıyla harmanlanmış ve bir başka anlam kazanmıştır."

Hums Müşterek Deniz Eğitim Komutanlığı, Libya ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki mevcut dostluk ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve Libya Deniz Kuvvetleri personelinin ihtiyaç duyduğu eğitim desteğinin sağlanması amacıyla Hums kentinde 25 Ağustos 2020'den bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
Kovid-19 ölüm oranları, influenzanın tarihsel evrimindeki gibi düşüşe geçti
Çin'de son 24 saatte 1506, Hong Kong'da 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 374'e çıktı

Benzer haberler

Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı

Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı

İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı

En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı