Dolar
9.81
Euro
11.36
Altın
1,865.16
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,623.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da Fethi Başağa başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu gelecek hafta sunacak

Libyalı siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın 24 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için resmi adaylık başvurusunu gelecek hafta yapacağı belirtildi.

Mücahit Aydemir   | 10.11.2021
Libya'da Fethi Başağa başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu gelecek hafta sunacak

Trablus

AA muhabirine konuşan Başağa'ya yakın kaynaklar, eski İçişleri Bakanı'nın hafta başında Yüksek Seçim Komisyonuna adaylık başvurusunu sunacağını açıkladı.

Libya’nın önde gelen siyasi liderlerinden Başağa, 1962’de Misrata kentinde doğdu.

Havacılık Fakültesinden teğmen rütbesiyle mezun olan Başağa, 2011’de Muammer Kaddafi rejimine karşı başlayan 17 Şubat Devrimine katılarak Misrata Askeri Meclisinde yer aldı.

Türkiye’ye yakınlığıyla da tanınan Başağa, Fayiz es-Serrac Başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümetinde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı.

Fethi Başağa, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat 2021'deki hükümet seçimi oylamasında başbakan adayı olmuş, ancak seçimi az farkla Abdulhamid Dibeybe kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak
Almanya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi
Moderna, Kovid-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için AB'ye başvurdu
Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak
Türkiye'de 28 bin 662 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Libya'da Fethi Başağa başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu gelecek hafta sunacak

Libya'da Fethi Başağa başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu gelecek hafta sunacak

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 6 ceset daha bulundu

Haaretz: Hafter'in oğlu gizlice İsrail'e gelerek babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de üç kabir daha bulundu

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de üç kabir daha bulundu
Libya hükûmeti Dışişleri Bakanı Menguş'un görevine devam edeceğini açıkladı

Libya hükûmeti Dışişleri Bakanı Menguş'un görevine devam edeceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti