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Dünya, Libya

Libya'da EYP'lere yerli ve milli robot 'Kutlu' ile müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) Trablus'ta el yapımı patlayıcı ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 19.07.2020
Libya'da EYP'lere yerli ve milli robot 'Kutlu' ile müdahale ediliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) Trablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.

                    

Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR 2'nin, Mayın, Patlayıcı Madde Arama ve İmha (EOD) timlerinin Trablus/Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Milli robota ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda ise bir Mehmetçik tarafından uzaktan komuta edilen Kutlu'nun EYP ve mühimmatları imha ettiği anlara yer verildi.

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