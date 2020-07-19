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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir mülteci kampına düzenlediği baskında, 2 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

Mustafa Deveci   | 19.07.2020
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir Filistinliyi gözaltına aldı. 

İsrail güçlerinin, baskına tepki gösteren Filistinlilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açması sonucu, biri bacağından diğeri de ayağından olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan Filistinlinin kimliği ve neden gözaltına alındığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da belde ve köylere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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