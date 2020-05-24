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Dünya, Libya

Libya'da BAE'ye ait SİHA Giryan kentinde sivil yerleşim yerlerini vurdu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine destek olan BAE'ye ait silahlı insansız hava aracı, başkentin güneyindeki Giryan kentindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu.

Enes Canlı   | 24.05.2020
Libya'da BAE'ye ait SİHA Giryan kentinde sivil yerleşim yerlerini vurdu

Ankara

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine destek olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracı (SİHA), başkentin güneyindeki Giryan kentindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu.

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerine destek olan BAE'ye ait bir SİHA, başkentin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Giryan kenti açıklarında bir sivil yerleşim yerini hedef aldı.

Hafter'e bağlı milislerin aynı şekilde başkentteki Mitiga Havalimanı çevresini roketlerle hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "söz konusu saldırıların Hafter milislerinin ramazan ayına, Ramazan Bayramı'na, geleneklerine ve yaptığı geçersiz ateşkes çağrılarına saygısının olmadığını" ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, can kaybı veya hasara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı. Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.


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