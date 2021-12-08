Libya'da 24 Aralık seçimlerinin önündeki engelleri gözlemlemek için komite kuruldu
Libya Temsilciler Meclisi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin önündeki engelleri gözlemlemek için Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu ile iletişim kurmak üzere 5 üyeli bir komite kurdu.
Trablus
Libya Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen oturumda, seçim sürecinin karşı karşıya olduğu güçlükleri ve engelleri belirlemek üzere Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu ile iletişim kuracak bir komite oluşturulması kararı alındığını belirtti.
Buleyhık, Meclisteki farklı komisyonlardan seçilen 5 üyeden oluşan komitenin, hazırlayacağı raporunu 14 Aralık'taki oturumdan önce sunması gerektiğini ifade etti.
Libyalı 70 milletvekili 5 Aralık'ta "seçim sürecindeki olumsuz gelişmelerden" duydukları endişeyi dile getirerek, Yüksek Seçim Komisyonu hakkında soruşturma açılması konusunda Temsilciler Meclisinin toplanmasını talep etmişti.
Libya'da parlamento seçimleri için adaylık başvuru sürecinin bu akşam sona erdiğini açıklanmıştı.
Tartışmalı seçimler
Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.
TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.
Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.
TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılması kararı alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.