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Dünya, Koronavirüs

Libya'da 23 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu Kovid-19 tespit edildi

Libya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Ammar El Khalfi,Hamdi Yıldız   | 25.02.2021
Libya'da 23 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu Kovid-19 tespit edildi

Trablus


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Libya'da 23 kişide İngiltere'de görülen mutasyonlu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, moleküler biyoloji teknolojisiyle laboratuvar ortamında uzmanların yürüttüğü çalışmalar sonucu 23 kişinin testinde İngiltere'de görülen mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 561 yeni vakanın tespit edildiği ve 974 kişinin ise sağlığına kavuştuğu duyurulmuştu.

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