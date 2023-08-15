Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta ateşkes ilan edildiğini duyurdu
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 2 gündür çatışmaların yaşandığı başkent Trablus'ta ateşkes ilan edildiğini bildirdi.
Trablus
Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki Sug el-Cuma bölgesi ileri gelenleriyle "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'nın "tarafsız bir kesime" teslim edilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda anlaştığını belirtti.
- Libya'nın başkentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle üniversitede eğitim askıya alındı
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Hammude, söz konusu "tarafsız kesime" ilişkin bilgi vermedi.
Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de yaptığı açıklamada, 444 Tugayı komutanının "tarafsız kesime" teslim edildiğini aktardı.
Konuyla ilgili Başkanlık Konseyi'nden ise henüz açıklama yapılmadı
Trablus'un en büyük bölgelerinden Sug el-Cuma, çatışmaların tarafı Libya Başkanlık Konseyine bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"'nın komutanı Abdurrauf Kaare'nin memleketi.
Trablus'taki çatışmalar
Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.
Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.
Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi'nden çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ülke medyası ise çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediğini iddia etmişti.
Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.
“Rada” ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.
BM, AB ve bazı batı ülkelerinden Trablus'taki çatışmaların durdurulması çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Fransa'nın Libya'daki diplomatik temsilcilikleri başkent Trablus’taki çatışmaların durdurulması ve can kayıplarının yaşanmaması için şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile AB, Fransa, İngiltere ve ABD’nin diplomatik temsilcilikleri Trablus’taki çatışmalara ilişkin açıklamalar yaptı.
Bathily, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Trablus'taki çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, "Tüm taraflara sivillerin korunmasının her şeyden önemli olduğunu hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.
UNSMIL'in açıklamasında da "UNSMIL, gerilimi derhal azaltma ve devam eden çatışmalara son verme çağrısında bulunuyor. Tüm taraflar son yıllarda elde edilen güvenlik kazanımlarını korumalı ve farklılıkları diyalog yoluyla ele almalıdır." ifadeleri yer aldı.
AB Libya Büyükelçisi Jose Sabadell, AB misyonunun gerilimi azaltma ve insan hayatının korunması çağrılarını tümüyle desteklediğini belirtti.
"Libyalılar bir kez daha savaş görmek istemiyor." ifadesini kullanan Sabadell, siyasileri ve güvenlik kurumlarını, şiddetin siyasi veya kişisel menfaat amacıyla kullanılmasını engellemekten sorumlu tuttu.
Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, UNSMIL çağrısına, gerginliğin tırmandırılmasının önüne geçilmesine ve saldırı eylemlerinin bir an önce sona erdirilmesi talebinin desteklendiği kaydedildi.
İngiltere Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, UNSMIL’in çağrısına destek verilerek, gerginliğin azaltılması, diyalog ve sivillerin korunması gereğine işaret edildi.
ABD’nin Libya Büyükelçiliği de çatışmalardan duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Libya'nın istikrar ve seçimlere yönelik son kazanımlarını sürdürmesi için derhal gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz."
Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi (TM), başkent Trablus'ta çatışan taraflara derhal çatışmalara son verme ve anlaşmazlıkları barışçıl yolla çözme çağrısı yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.