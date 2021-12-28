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Dünya, Libya

Libya Temsilciler Meclisi seçimlerin 6 ay ertelenmesini gelecek hafta görüşecek

Libya Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinin 6 ay sonra yapılması önerisinin değerlendirileceği oturumu gelecek haftaya erteledi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 28.12.2021
Libya Temsilciler Meclisi seçimlerin 6 ay ertelenmesini gelecek hafta görüşecek

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Konuya ilişkin açıklama Meclis Sözcüsü Fevzi en-Nuveyri'den geldi.

Nuveyri, yapılan değerlendirmeler sonucu seçimlerin ertelenmesinin görüşüleceği oturumun gelecek hafta gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

Temsilciler Meclisi de dün başkanlık seçimlerinin 6 ay ertelenmesi ve partiler arasında kapsamlı diyalog başlatılması konusunu görüşmüş, bu kapsamda milletvekilleri tarafından çeşitli öneriler sunulmuştu.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

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