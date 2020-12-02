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Dünya, Libya

Libya Siyasi Diyalog Forumu 'geçiş süreci yönetimini' görüşüyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun dördüncü turunun ikinci gününde geçiş süreci yönetimi görüşülüyor.

Çağrı Koşak   | 02.12.2020
Libya Siyasi Diyalog Forumu 'geçiş süreci yönetimini' görüşüyor

Trablus

Forumun isminin gizli kalmasını isteyen bir katılımcısı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmelerin Başkanlık Konseyi ve Başbakan'ın belirlenmesine ilişkin 8 önerinin 4'üne ayrıldığını söyledi.

Söz konusu önerilerde Başkanlık Konseyi Başkanı ve yardımcılarının yanı sıra Başbakan'ın seçilmesine ilişkin farklı yöntemler üzerinde durulduğu belirtildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihlerinde Tunus'ta düzenlenen toplantı, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Forumda Libya için seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarına BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katılıyor. Katılımcılar arasında Libya hükümetinden temsilcilerin yanı sıra Tobruk Temsilciler Meclisi'nden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki temsilciler de bulunuyor.

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