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Dünya, Libya

Libya Savunma Bakanlığından güneydeki halka 'özgürlük' müjdesi

Savunma Bakanı Vekili Salahaddin Ali en-Nemruş, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki güney bölgelerinin özgürlüğünün yakın olduğunu söyledi.

Muhammed Semiz,Zeynep Hilal Karyağdı   | 05.06.2020
Libya Savunma Bakanlığından güneydeki halka 'özgürlük' müjdesi

Trablus

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki güney bölgelerinin özgürlüğünün yakın olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanı Vekili Salahaddin Ali en-Nemruş, Libya El-Ahrar televizyonuna yaptığı açıklamada, tüm ülke topraklarını özgürleştirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Güneydeki vatandaşlarımıza özgürlük vaktinin yakın olduğunu müjdeliyoruz. Libya'da artık Hafter milisleri ile çeşitli uyruklardan paralı askerlere yer yok." ifadelerini kullandı.

Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, yeni hedeflerinin Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.

Son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son üç gün içinde başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgeleri ile Trablus il sırının tamamında kontrolü sağladı.

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