Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.
Rasulayn
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.
Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.