Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Ömer Koparan   | 05.06.2020
Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü

Rasulayn

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 134'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Benzer haberler

Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü

Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü

Nekse'nin 53. yılında İsrail'in Arap topraklarını işgali devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Hz. Ömer'in torununun türbesine yapılan tahribatı kınadı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Hz. Ömer'in torununun türbesine yapılan tahribatı kınadı
İç savaşın silinmeyen hafızası: Suriyeli çocuklar

İç savaşın silinmeyen hafızası: Suriyeli çocuklar
Fırat'ın doğusundan vazgeçmeyen Rusya ile ABD arasındaki çekişme sürüyor

Fırat'ın doğusundan vazgeçmeyen Rusya ile ABD arasındaki çekişme sürüyor